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تصفية 3 إرهابيين من داعش بينهم مسؤول عن نقل الانتحاريين إلى شمال بغداد

07:52 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
تصفية 3 إرهابيين من داعش بينهم مسؤول عن نقل الانتحاريين إلى شمال بغداد

قوات الأمن العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء ناصر الغنام، مقتل 3 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول عن نقل الانتحاريين إلى مناطق شمال العاصمة بغداد.

وقال الغنام، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية (نينا)، اليوم الجمعة، إن قوات مغاوير عمليات الأنبار والقطعات المساندة لها، تمكنت من تصفية 3 إرهابيين وتدمير أوكار في منطقة الكرمة.

وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين المقتولين، كان المسؤول عن نقل الانتحاريين إلى شمال العاصمة العراقية بغداد.

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العراق تنظيم داعش الإرهاب القوات العراقية بغداد

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