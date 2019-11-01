تصفية 3 إرهابيين من داعش بينهم مسؤول عن نقل الانتحاريين إلى شمال بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء ناصر الغنام، مقتل 3 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول عن نقل الانتحاريين إلى مناطق شمال العاصمة بغداد.

وقال الغنام، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية (نينا)، اليوم الجمعة، إن قوات مغاوير عمليات الأنبار والقطعات المساندة لها، تمكنت من تصفية 3 إرهابيين وتدمير أوكار في منطقة الكرمة.

وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين المقتولين، كان المسؤول عن نقل الانتحاريين إلى شمال العاصمة العراقية بغداد.