مناورات برية مفاجئة شمال غربي إيران "لتقييم الجاهزية"

طهران - (د ب أ):

انطلقت صباح اليوم الأربعاء مناورات مفاجئة للقوة البرية بالجيش الإيراني في شمال غربي البلاد.

وتجري المناورات "بمشاركة وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية ومروحيات طيران الجيش في المنطقة العامة لمدينة ارومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران".

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" فإن من أهداف هذه المناورات "تقييم الجاهزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك وتنقل الوحدات".

تأتي المناورات وسط استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على إيران والردود الإيرانية عليها.