العاهل السعودي يستقبل البرهان وحمدوك

الرياض- (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اللذين وصلا إلى السعودية في وقت سابق اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أبدى الملك سلمان في مستهل المباحثات، تمنياته لجمهورية السودان بدوام الاستقرار والازدهار.

كما أعرب البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان "العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وكان البرهان وحمدوك وصلا اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات.

وهذه الزيارة هي أول زيارة مشتركة يقومان بها معا منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم كلا من البرهان وحمدوك.

ويضم الوفد السوداني وزيرة الخارجية أسماء عبدالله ووزير المالية إبراهيم البدوي ووزير التجارة والصناعة مدني عباس ومدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب.

ومن المقرر أن يغادر الوفد السوداني المملكة صباح غدًا الاثنين متوجها إلى الإمارات.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في آب/أغسطس الماضي دعم السودان بـ 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وجاءت هذه المساعدات ضمن حزمة مساعدات كانت أقرتها السعودية والإمارات في أبريل الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وكان تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.