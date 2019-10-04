موسكو تستدعي السفير الإيراني لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية
موسكو - أ ش أ
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو مهدي صانعي؛ لتقديم إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية لصحفية روسية في طهران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا يوزيك) تم استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع بحق المواطنة الروسية".
وفي وقت سابق اليوم ، أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جاننكو، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.
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