موسكو تستدعي السفير الإيراني لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية

موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو مهدي صانعي؛ لتقديم إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية لصحفية روسية في طهران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا يوزيك) تم استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع بحق المواطنة الروسية".

وفي وقت سابق اليوم ، أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جاننكو، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.