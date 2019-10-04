قبرص تدين محاولة جديدة للتنقيب في مياهها من جانب تركيا

نيقوسيا- (د ب ا):

أدانت حكومة جمهورية قبرص بشدة محاولة تركيا الجديدة لإجراء عمليات حفر بشكل غير قانوني في جنوب غرب الجزيرة، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (الجرف القاري).

ودعت قبرص في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية لها اليوم الجمعة تركيا مرة أخرى إلى وقف جميع أعمالها وأنشطة غير قانونية وسحب جميع سفنها الخاصة بالحفر وعمليات المسح الزلزالي، مؤكدة على عدم شرعية هذه الاجراءات، بحسب وكالة الأنباء القبرصية .

واضاف البيان أن الحفريات الجديدة المخطط لها، هذه المرة في منطقة مرخصة حسب القواعد المعمول بها، تشكل تصعيدًا حادًا آخر لانتهاكات تركيا المستمرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك القانون الدولي العرفي.

يأتي البيان القبرصي بعد مطالبة نيقوسيا لسفينة الحفر التركية ياووز وسفنها الداعمة أمس الخميس بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص.

ويعارض الاتحاد الأوروبي الانشطة التركية في مياه قبرص، العضوة في التكتل، واتخذ تدابير عقابية ضد تركيا تضمنت شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.