أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية

05:27 م الخميس 31 أكتوبر 2019
السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

فيصل بن فرحان بن عبدالله الولايات المتحدة السعودية جون أبي زيد

الخبر التالى:

الرئيس العراقي: شرط واحد لتُقدم الحكومة استقالتها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان