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    لبنان: عون سيوجه كلمة للمواطنين غدًا يتناول فيها التطورات الراهنة

    02:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    لبنان: عون سيوجه كلمة للمواطنين غدًا يتناول فيها التطورات الراهنة

    الرئيس اللبناني ميشال عون

    بيروت- (د ب أ):

    أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الرئيس ميشال عون سيوجه كلمة للبنانيين غدا يتناول فيها التطورات الراهنة.

    وذكرت الرئاسة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن "عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء غد الخميس (1800 بتوقيت جرينتش)، لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة".

    كانت الرئاسة ذكرت في وقت سابق اليوم أن عون طلب من حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

    وكان الحريري قدم استقالته أمس في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين.

    ميشال عون لبنان تويتر

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