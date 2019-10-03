الملك عبد الله الثاني: ندعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط

موسكو - أ ش أ

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أن المملكة تدعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط.

وقال الملك عبد الله - خلال لقاء عقده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم على هامش منتدى فالداي للحوار في سوتشي و أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "أود التأكيد على دور روسيا في منطقتنا، فمن دون روسيا، لم يكن ممكنا التقدم في حل العديد من القضايا، مثل عملية السلام في سوريا".

وأشار العاهل الأردني إلى أن بلاده تدرك أهمية الدور الروسي في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا أن نرى مثل هذا الوجود القوي لروسيا وتوصياتكم بشأن العديد من القضايا التي سنناقشها اليوم".

من جانبه، قال الرئيس الروسي "كان الأردن دائما شريكا مهما جدا بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، وأحيينا في العام الماضي الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ونحن في اتصال مستمر معكم".

وأشار بوتين إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا قدره 3.5 مرة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والأردن، لافتا إلى وجود كثير من القضايا التي يجب أن يناقشها الطرفان حول الأجندة الثنائية والأوضاع في الساحة الدولية.

وكانت أعمال المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، انطلقت في مدينة سوتشي يوم 30 سبتمبر وستتواصل حتى اليوم الخميس 3 أكتوبر.

ويُنظم منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمي: نظرة من الشرق"، ومن المقرر أن يناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما سيتم تسليط الضوء على توجهات السياسة الخارجية الروسية واهتمام موسكو بالتعاون مع دول الشرق الأوسط، باعتبارها مركزا لتشابك مصالح الدول العظمى.