السودان يدعو لتعزيز العلاقات مع اليابان

الخرطوم - (أ ش أ):

دعت السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودان، خلال لقائها اليوم مع السفير الياباني بالخرطوم شينجي اوربيياشي، إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأكدت السفيرة إلهام إبراهيم - في بيان لوزارة الخارجية السودانية - أهمية دفع التعاون مع اليابان في المجالات التنموية، عبر وكالة "جايكا"، وعلى المستوي الثنائي المباشر، إضافة إلى تبادل زيارات المسئولين في البلدين، وتفعيل آلية التشاور السياسي.

وقالت إن اهتمام الحكومة الحالية ينصب على تحقيق السلام في البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما حثت الحكومة اليابانية على الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واستعرضت جهود السودان في إحلال السلام والتسوية السياسية، بجمهورية جنوب السودان.

من جانبه،عبر السفير الياباني عن رغبة بلاده في ترقية التعاون الثنائي مع السودان في مختلف المجالات، وكذلك عبر وكالة "جايكا"، مؤكداً استمرار دعم حكومته للسودان خلال المرحلة المقبلة.