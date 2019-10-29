تقارير لبنانية: الحريري أبلغ فرقاء سياسيين برغبته بالاستقالة... ومحاولات لثنيه

القاهرة- (مصراوي):

نقلت شبكة "LBCI" اللبنانية عن مصادر، لم تسمها، أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أجرى اتصالات بفرقاء سياسيين، وأبلغهم بأنه يرغب في الاستقالة اليوم إلا أن العديد من الفرقاء حاولوا ثنيه والاتصالات مستمرة حتى الساعة.

وأشارت المعلومات إلى أنه جرى كلام بأن الحريري سيوجه كلمة يؤكد فيها أنه سيستقيل بحال لم تستجب الاطراف لطلبه تشكيل حكومة حيادية، إلا أنه لم يلق أي رد بعد.