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وسائل إعلام أمريكية: جثة البغدادي تم إلقاؤها في البحر

05:26 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
وسائل إعلام أمريكية: جثة البغدادي تم إلقاؤها في البحر

أبو بكر البغدادي

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، تم إلقاؤها في البحر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، بعد تفجير سترته الناسفة، إلى جانب عدد من رفاقه، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب السورية.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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