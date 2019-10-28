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السعودية تثمن الجهود الأمريكية في القضاء على زعيم تنظيم داعش

01:41 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
السعودية تثمن الجهود الأمريكية في القضاء على زعيم تنظيم داعش

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت السعودية اليوم الاثنين أنها تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وملاحقة أعضاء التنظيم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية القول إن "حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

وأكد أن "حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير."

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية استهدفت مخبأه بقرية باريشا بمحافظة إدلب السورية.

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