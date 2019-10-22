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    للمرة الأولى منذ 8 أعوام.. بشار الأسد في إدلب (صور)

    10:33 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    أفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس بشار الأسد يتفقّد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

    وهذه أول زيارة يُجريها الأسد إلى تلك المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف عام 2011 . وقد استعادت القوات الحكومية السيطرة على بلدة الهبيط، التي تقع جنوب غرب مدينة خان شيخون، في منتصف أغسطس الماضي.

    ونشرت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء، صورة تُظهِر الأسد برفقة عدد من ضباط وجنود الجيش السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب قبل قليل.

    بشار الأسد سوريا الرئاسة السورية ريف إدلب الجيش السوري

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