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    رئيس الوزراء العراقي يؤكد حاجة بلاده إلى دعم لمواجهة الإرهاب

    10:25 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء العراقي يؤكد حاجة بلاده إلى دعم لمواجهة الإرهاب

    عادل عبد المهدي

    بغداد- (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين أن بلاده بحاجة إلى دعم لمواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاتها الاستراتيجية.

    جاء ذلك خلال اجتماع عبد المهدي اليوم برئيسة وزراء النرويج ارينا سولببرج التي تزور العراق حاليا.

    وقالت رئيسة الوزراء النرويجية: "النرويج ملتزمة بشراكتها مع العراق في محاربة الارهاب".

    وأضافت: "تمت مناقشة الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة وضرورة تحقيق السلام والعدالة وأهمية الحفاظ على سلمية المظاهرات".

    عادل عبد المهدي الإرهاب العراق

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