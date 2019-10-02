بوتين لا يرى "أي شيء مثيرا للشبهات" في محادثة ترامب مع الرئيس الأوكراني

موسكو - (د ب أ):

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أنه لا يرى أي أدلة مثيرة للشبهات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناتجة عن مسألة محادثته مع الرئيس الأوكراني التي تحدث توترا في المشهد السياسي الأمريكي.

وقال بوتين خلال مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو: "لا أرى أي شيء من شانه أن يحدث ضررا حتى الآن".

وأضاف بوتين أنه باستخدام نص المحادثة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، أظهر الديمقراطيون الأمريكيون أنهم يحاولون الهجوم على ترامب بكل الوسائل تحت تصرفهم.

وفتح الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا بالتقصير ضد ترامب يتمحور حول المحادثة الهاتفية التي أجريت في 25 يوليو والتي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق محتمل بشأن خصمه السياسي السابق نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بوتين إنه ليس لديه أي مشكلة من نشر نص محادثاته مع ترامب. وذكر: "أعلن أن نقاشاتي يمكن أن تنشر في أي وقت. أحتفظ بهذا دائما في رأسي".

وأضاف بوتين أنه خلال اجتماعه مع ترامب في زيلينسكي الصيف الماضي، لم يناقشا شيئا يمكن أن يضغط على الرئيس الأمريكي. وقال بوتين اليوم الأربعاء: "إذا ما أراد شخص ما معرفة أي شئ، أنشره. نحن لسنا ضد هذا".