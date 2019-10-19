  • عاجل:أسبوع التقلبات والأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثة أيام المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    السعودية تبدأ في إجلاء رعاياها من لبنان

    11:04 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    السعودية تبدأ في إجلاء رعاياها من لبنان

    احتجاجات لبنان

    بيروت (د ب أ)

    أعلنت سفارة المملكة السعودية في لبنان اليوم السبت نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.

    وعبرت السفارة، في بيان صحفي أوردته (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) اليوم، عن شكرها لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معربة عن أملها في "أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

    وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية حذر أمس من السفر إلى لبنان، قائلا إنه "نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم".

    وعلى الصعيد نفسه، طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الامارات أمس من رعاياها بمغادرة لبنان نظرا للأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، محذرة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر .

    وتتواصل المظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية منذ مساء أول أمس الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد .

    احتجاجات لبنان السعودية لبنان مطار رفيق الحريري

    الخبر التالى:

    الإسكان: تفعيل إعفاء توثيق اتفاق التمويل لشقق الاسكان الاجتماعي بالشهر العقاري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان