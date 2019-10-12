قرقاش: العدوان التركي على سوريا سينتج عنه تعزيز الإرهاب بالمنطقة

القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده تدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته بموقف حاسم إزاء العدوان التركي على الأراضي السورية، والمطالبة بخروج القوات التركية، والتركيز على الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.وأكد في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، السبت، أن الإمارات تدين وترفض العدوان التركي على الأراضي السورية.

وشدد على أهمية اللجوء للحل السياسي لاستقرار سوريا، والحفاظ على وحدتها.

وأشار قرقاش إلى أن التوغل التركي العسكري في سوريا الذي يكتنفه الكثير من الشبهات حول النوايا المعلنة، سينتج عنه تعزيز وجود الإرهاب، ما سيشكل خطرًا دائمًا على الجانب الإقليمي والدولي.

وأكد على رفض كل ما ينطوي على العدوان التركي.

وقال: "التطورات الأخيرة بسوريا، ما هو إلا نتيجة للانقسام العربي الحالي، ولا سبيل سوى وقف التدخلات الأجنبية".

وأكد أن الإمارات تجدد شكرها وتقديرها لجميع الجهود لعقد الاجتماع الحالي، والتي تطلب تحرك بشكل عاجل لإيجاد حل للأزمة التي طال أمدها.