فرنسا تستدعي السفير التركي إثر العدوان على سوريا

باريس- (أ ف ب):

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا في باريس إثر العدوان التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال المصدر إنه "تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر" إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكد السفير إسماعيل حقي استدعاءه، وقال "تم استدعائي، وسأتوجه (إلى الوزارة) لاحقا".

وانتقدت دول أوروبية بشدة التوغل التركي الأربعاء ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية والمدعومة من الغربيين، لأنها كانت القوة الرئيسية التي حاربت جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

ودعت العديد من الدول العربية والغربية تركيا بوقف هجومها على شمال شرق سوريا، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي العدوان التركي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأبدت دول أوروبية عدة بينها فرنسا خشيتها من احتمال أن يسهم الهجوم في انتعاش تنظيم "الدولة الإسلامية" مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.