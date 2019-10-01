مقتل شخص واصابة نحو 180 آخرين في مظاهرات شعبية في بغداد

بغداد - (د ب أ):

أظهر مقطع فيديو بثته وكالة "الفرات نيوز" الاخبارية العراقية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد.

وعرض المقطع مجموعة من المتظاهرين الشباب وهم يحملون متظاهرا قتل برصاص القوات العراقية خلال مظاهرة انطلقت اليوم في ساحة التحرير استخدمت فيها القوات العراقية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

من جانب أخر ذكرت مصادر طبية عراقية أن نحو 180 فردا من المتظاهرين وقوات الأمن نقلوا للمستشفيات لتعرضهم لإصابات واختناقات في المظاهرات التي شهدتها بغداد عصر اليوم.

وذكر مصدر في الدفاع المدني العراقي أن 15سيارة تابعة لفرق الدفاع المدني شاركت في إخماد الحرائق في مبنى خالي قرب جسر الجمهورية أضرم فيه المتظاهرون النيران.

وكان شهود عيان قد افادوا أن القوات العراقية فرقت عصر اليوم الثلاثاء مظاهرة شعبية وسط بغداد باستخدام الغازات المسيلة للدموع والغازات وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن القوات الأمنية أفرغت ساحة التحرير من المتظاهرين وطاردتهم إلى ساحة النصر باستخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء مما تسبب بمقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات بجروح".

وأوضح الشهود "أن القوات الأمنية انتشرت في الشوارع وفتحت المجال أمام المتظاهرين للعودة إلى مناطقهم".

وتطالب المظاهرات بمحاربة الفساد وتوفير وظائف حكومية، وكذلك منع تدخل الاحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي وفصل الاستحقاق السياسي عن المناصب الحكومية وتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل مجلس الإعمار ليكون مسؤولا عن كل المشاريع والخطط المستقبلية للبلد وإيجاد فرص عمل ومحاربة الفساد.

وتشهد بغداد الآن إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الشوارع لمنع تدفق أعداد إضافية من المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات.