بيلوسي تدعو ترامب إلى إعادة تشغيل مؤسسات الحكومة

واشنطن - (د ب أ):

دعت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تشغيل مؤسسات الحكومة، وذلك بعد كلمة أكد فيها مجددا ضرورة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو مصدر الخلاف الذي تسبب في إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة.

وقالت بيلوسي: "على ترامب أن يعيد تشغيل الحكومة وأن يتوقف عن أخذ "خدمات الحكومة رهينة".

وأضافت: "ترامب يريد تبديد أموال دافعي الضرائب على جدار مكلف".

وتابعت أن سياسيات ترامب أدت إلى تعميق التحدي الإنساني.

ووصفت ما سمعته من خطاب ترامب بأنه "تضليل وتدليس".