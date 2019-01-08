تقرير: الرئيس البرازيلي يعتزم خصخصة 100 شركة

بوجوتا (د ب أ)

قال وزير البنية التحتية البرازيلي اليوم الثلاثاء إن حكومة الرئيس البرازيلي الجديد "جايير بولسونارو" تعتزم خصخصة حوالي 100 شركة مملوكة للدولة بما في ذلك فروع عدد من البنوك الرئيسية وشركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس.

ونقلت وكالة أنباء البرازيل عن وزير البنية التحتية "تارسيسيو جوميز دي فريتاس" القول إن الخصخصة ستشمل "بانكو دو برازيل" أكبر بنوك البرازيل و"البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" والذي يوفر قروضا طويلة الأجل للمشروعات التنموية.

وأضاف الوزير أن الخصخصة ستعزز موازنة الحكومة "وستحقق فائضا نقديا لاستثماره في أولويات أخرى".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس منح القطاع الخاص حق إنشاء وإدارة 5600 كيلومتر من الطرق السريعة.

كان الرئيس البرازيلي "جاير بولسونارو" قد أعلن في وقت سابق خطة لخصخصة 12 مطارا و4 موانئ والتي من المنتظر أن تحقق إلى جانب امتياز تشغيل خطوط سكك حديدية إيرادات للحكومة قيمتها 7 مليارات ريال برازيلي (9ر1 مليار دولار).

وكانت حكومة الرئيس اليميني الذي تولى السلطة مطلع يناير الحالي، قد أعلنت برنامجا اقتصاديا ليبراليا يشمل تقليص عدد الشركات العامة من خلال الخصخصة وخفض وتبسيط الضرائب في البلاد.