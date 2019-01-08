أوكرانيا: الانضمام للاتحاد الأوروبي والناتو ممكن على المدى المتوسط

كييف (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمر ممكن على المدى المتوسط.

وأوضح كليمكين -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أن "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مسألة تتعلق بالتوقعات على المدى المتوسط"، وقال "لا تصدق قول أحد بأن الانضمام للكيانين سيكون في غضون عام أو اثنين فذلك كذبة صريحة لتضليل الناس، وإذا قال أحد إن المسألة لا تقل عن 30 عامًا لا تصدق ذلك أيضا لأن الخبرة تظهر أشياءً مختلفة تمامًا".

وأشار إلى أن انضمام بلاده إلى حلف الناتو يتطلب إجماعا داخل الحلف، موضحًا أن أوكرانيا عليها أن تفعل المزيد لأنها ليست مستعدة بعد، وأنه من الممكن أن تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي إذا عملت بجد وتغيرت، موضحًا أن وتيرة العمل الحالية للإصلاح في أوكرانيا لن تسمح بانضمامها للاتحاد الأوروبي خلال عام أو اثنين أو حتى خمسة.