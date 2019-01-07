أردوغان: العراق علمنا أن الإعلان المبكر عن هزيمة داعش يخلق مشاكل

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزامه بهزيمة تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى في سوريا.

وقال أردوغان، في مقال منشور بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الإثنين، إن إرهابيي داعش استهدفوا مواطنينا مؤخرًا، وأطلقوا عليّ منذ سنوات لقب "الشيطان الخائن".

وتابع أردوغان، رأينا الرعب في وجوه الآلاف من المسيحيين والإيزيديين، الذين لجأوا إلى تركيا عندما استهدفهم الإرهابيون في سوريا والعراق.

وأضاف أردوغان، أكرر قولي مرة أخرى: "لن يكون هناك نصر للإرهابيين. ستواصل تركيا القيام بما يلزم لضمان سلامتها ورفاهية المجتمع الدولي".

من الناحية العسكرية، هُزم تنظيم داعش في سوريا. ومع ذلك، نشعر -والكلام لأردوغان- بقلق عميق من أن تستخدم بعض القوى الخارجية بقايا التنظيم كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

واستطرد أردوغان، النصر العسكري ضد التنظيم الإرهابي هو مجرد خطوة أولى. والدرس المستفاد من العراق، الذي وُلد فيه التنظيم الإرهابي، هو أن الإعلانات المبكرة عن النصر والأفعال الطائشة التي يميلون إلى تحفيزها تخلق مشاكل أكثر مما تحل. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل نفس الخطأ مرة أخرى اليوم.

واقترح أردوغان استراتيجية شاملة للقضاء على الأسباب الجذرية للتطرف، وقال: نريد ضمان ألا يشعر المواطنون بالانفصال عن الحكومة، وألا تستطيع الجماعات الإرهابية افتراس المجتمعات المحلية، وأن يكون بإمكان الناس العاديين الاعتماد على مستقبل مستقر.