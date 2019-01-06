بعد القدس.. إسرائيل تطالب أمريكا بالاعتراف بسيادتها على الجولان

أنقذا عشرات الأشخاص.. ماذا قال بطلا مصر بعد منحهما الجنسية اليونانية؟

القاهرة - مصراوي:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل مباحثاته اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال نتنياهو، إن الجولان مهم جدا لأمننا وعندما سنكون (نتنياهو وبولتون) هناك ستستطيع أن تفهم جيدا لماذا لن ننسحب من الجولان، ولماذا من المهم لجميع الدول أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وكتب نتنياهو، في عدة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشكر إدارة الرئيس (دونالد) ترامب على دعمها الاستثنائي لإسرائيل. انسحب الرئيس من الاتفاقية الخطيرة التي وقعت مع إيران وأعاد فرض العقوبات. هذا مهم جدا للولايات المتحدة ولإسرائيل وللعالم. فكل من يريد صد العدوان الإيراني يحترم ذلك كثيرا".

وتابع، نتنياهو، موجهًا حديثه لبولتون: "قرر ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل وقام بنقل السفارة الأمريكية إليها. هذا قرار تاريخي رحبنا به، وأنتم تدعمون إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه. هذا يحظى بتقدير من قبل جميع المواطنين الإسرائيليين وجميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم".

وأضاف نتنياهو، إضافة لذلك، أنتم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونحن نمارس هذا الحق باستمرار. وإذا سمح لنا الطقس غدًا، سنزور الجولان.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2016، ومن ثم نقلت سفارتها بها من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي.