ماي تؤكد: تصويت مجلس العموم على اتفاق "بريكست" في موعده المقرر

لندن - (د ب أ):

ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأحد أن تصويت مجلس العموم على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيجري "بلا شك" كما هو مقرر الأسبوع المقبل.

وتعهدت ماي في مقابلة مع برنامج "آندرو مار شو" على تليفزيون "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) بمضاعفة جهودها من أجل كسب تأييد النواب للاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض رد رئيسة الوزراء على سؤال، قالت ماي: "نعم، سنُجري التصويت".

وأضافت أنها ستبدا سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن أيرلندا الشمالية، وستبحث منح أعضاء مجلس العموم فرصة أكبر فيما يتعلق بصياغة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل.

ويبدأ مجلس العموم البريطاني مناقشة جديدة حول "بريكست" يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر إجراء تصويت على الاتفاق في الاسبوع الذي يبدأ يوم 14 يناير. وكان التصويت مقررا في الأصل الشهر الماضي، ولكن تم تأجيله.

ورفضت ماي استبعاد إجراء أكثر من تصويت، وحذرت من الدخول في منطقة "مجهولة" في حال رفض النواب الاتفاق.

ومن المقرر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء إنها تعتقد "بصدق" أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي "صفقة رابحة"، وعلى من يعارضه أن يطمح بدائل.

وسأل آندرو مار" ماي عن التغييرات التي طرأت منذ تأجيل التصويت الشهر الماضي، وردت رئيسة الوزارء بالقول إن الاتحاد الأوروبي وافق على بعض "التغييرات"، وأنها ستواصل المحادثات مع زعماء التكتل في محاولة لإعطاء النواب "الثقة" ليدعموا الاتفاق.