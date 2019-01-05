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إصابة 6 يمنيين جراء قصف الحوثيين لأحياء سكنية بتعز

08:03 م السبت 05 يناير 2019
إصابة 6 يمنيين جراء قصف الحوثيين لأحياء سكنية بتعز

أرشيفية

عدن (أ ش أ)

أصيب ستة مدنيين اليوم السبت، في قصف لمليشيا الحوثي استهدف حي سكني شمالي مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة في شارع الستين سقطت في حي (سبعة يوليو) بمنطقة عصيفرة ما أدي إلى إصابة ستة مدنيين بينهم أطفال.
وأضافت المصادر أن الجرحى إصابتهم خطيرة وتم إسعافهم، موضحة أن القصف استهدف أيضًا حي الروضة وعدد من الأحياء السكنية الأخرى شمالي مدينة تعز.
من ناحية أخرى، ذكر مركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة أنه تم قتل وإصابة 287 شخصًا، جراء خروقات مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، التي وصلت إلى 374 خرقًا، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي، حتى يوم أمس الجمعة.
وأوضح المركز أن الانتهاكات أدت إلى مقتل 31 شخصًا وإصابة 256 آخرين، مضيفًا أن مواقع الخروقات التي نفذتها المليشيا ورصدتها خلية التنسيق بالمركز، توزعت بين مناطق الدريهمي والجبلية وحيس وتحيتا والفازة والقرية الساحلية ومدينة الحديدة.
وأشار المركز أن المليشيا الحوثية أستخدمت في تنفيذ خروقاتها، أسلحة متنوعة، توزعت بين القناصات والهاونات والآر بي جي ودوشكا إضافة إلى صاروخين "بدر".

 

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الحوثيون تعز اليمن الحرب اليمنية

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