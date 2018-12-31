قوات الأمن السودانية تفرق احتجاجات شعبية في مدينة الخرطوم

(بي بي سي):

فرقت قوات الأمن السودانية احتجاجات شعبية انطلقت من وسط العاصمة الخرطوم تجاه القصر الرئاسي.

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة تمكن المحتجون الذين يغلب عليهم عنصر الشباب من التحرك والهتاف مطالبين باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وحدثت عمليات كَر وفر بين القوات الأمنية والمحتجين داخل أزقة السوق العربي الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي.

وانتشرت القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من بينها وحدات للجيش في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها.