المجلس الرئاسي الليبي: اعتداء تراغن انتهاك لسيادة البلاد

طرابلس (د ب أ)

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ،اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا بمنطقة تراغن جنوبي البلاد .

وقال المجلس الرئاسي -في بيان له - إن هذا الاعتداء الذي قامت به عصابات من المرتزقة يستهدف أمن واستقرار ليبيا، ويعتبر انتهاكا للسيادة بما يستدعي الاستجابة لدعوات المجلس المتكررة للإسراع بتوحيد الصف والجهود وكل القوى العسكرية، مضيفا "ليكن الجنوب الليبي، هو البداية لمواجهة الإرهابيين والمرتزقة مجتمعين"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية.

وأردف البيان "على الإرهابيين والمرتزقة وكل من يحاول العبث باستقرار ليبيا، أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب، ولن يجدوا مكانا آمنا في ليبيا".

كان مسلحون قد شنوا فجر اليوم الخميس، هجوما على مقر اللواء العاشر في مدينة تراغن، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 12 آخرين، وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا تمكن الجيش من السيطرة على المنطقة، وإلقاء القبض على عدد من منفذي الهجوم، حسبما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي.

وقال مصدر أمني إن جماعات مسلحة تشادية، هى من قامت بشن الهجوم على مقر اللواء العاشر.