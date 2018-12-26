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ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة ويلتقي بالقوات الأمريكية (صور وفيديو)

09:32 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
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القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا اليوم الأربعاء، إلى العراق في زيارة مفاجئة غير مخطط لها.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالقوات الأمريكية في العراق في قاعدة عين الأسد الجوية.

يُذكر أن هذه ثان زيارة يقوم بها الرئيس إلى الشرق الأوسط بعد توليه الرئاسة، وكانت الزيارة الأولى إلى المملكة العربية السعودية.

العراق دونالد ترامب القوات الأمريكية ميلانيا ترامب

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