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مقتل قائد بارز في طالبان في غارة جوية بغرب أفغانستان

01:40 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
مقتل قائد بارز في طالبان في غارة جوية بغرب أفغانستان

ارشيفية

كابول- (د ب أ):

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد بارز في حركة طالبان، في هجوم بطائرة بدون طيار بإقليم هيرات غربي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن قيادة الشرطة الإقليمية، ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، فقد قُتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم جاويد - المعروف باسم الملا داد، وهو قائد الظل العسكري لطالبان في منطقة زوال – في الغارة الجوية.

وأضاف البيان أن الغارة الجوية تمت في محيط منطقة عزيز آباد.

وذكرت الشرطة المحلية أن ثمة سيارة يستخدمها المسلحون، قد تم تدميرها تماما في الغارة الجوية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على مقتل القائد العسكري للجماعة في المنطقة حتى الآن.

كابول حركة طالبان غارة جوية أفغانستان

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