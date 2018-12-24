مجلس الاتحاد الروسي: قواتنا في سورية ستبقى حتى إشعار آخر

موسكو - (د ب أ):

تعتزم روسيا الإبقاء على قواتها العسكرية في سوريا دون خفض رغم إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها في سورية.

وقالت فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، حسب وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين: "إن قرار سحب خبرائنا ليس له أي صلة بقرار الولايات المتحدة" مضيفة: "ستقرر الحكومة السورية بالتعاون معنا ما إذا كنا سنسحب قواتنا بشكل تام أو جزئي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سحب الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا والذين يبلغ عددهم 2000 جندي ، مبررا هذا القرار بأن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قد اندحر هناك بشكل شبه تام.

ولم يحظ قرار ترامب بتفهم واسع على صعيد المجتمع الدولي، في حين رحبت به روسيا، مما دفع ترامب للإعلان أمس الأحد أن سحب القوات الأمريكية سيتم بشكل بطيء وبالتنسيق الواسع مع تركيا.

وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية إن القرار الأمريكي صحيح مشيرة إلى أن الجنود الأمريكيين في سوريا لم يكن لديهم تفويض دولي، في حين أن الجيش الروسي شارك في العمليات العسكرية في سورية بدعوة من الحكومة السورية.