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القوات العراقية تتصدى لمحاولة تسلل "داعش" شمال شرقي البلاد

07:13 ص الأربعاء 19 ديسمبر 2018
القوات العراقية تتصدى لمحاولة تسلل "داعش" شمال شرقي البلاد

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

تصدت القوات العراقية لمحاولة تسلل قامت بها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من جبال حمرين شمال شرقي العراق.

وذكر بيان لقائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد سعدون، أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 6 عناصر من تنظيم "داعش" مستغلين الظروف الجوية ليشنوا هجوما على النقاط القريبة من حقول علاس شرقي تكريت في محاولة للسيطرة عليها وحرق أنابيب النفط الناقلة.

وأوضح البيان أن "قواتنا ما زالت تسيطر على الموقف وهناك معلومات تفيد بمقتل 3 متسللين وما زالت المواجهة مستمرة مع بقية الإرهابيين"، مشيرا إلى وجود حريق في الجانب الغربي من حقل علاس، وتحاول قوات الطوارئ الوصول إليه وإخماده قبل وصول النيران إلى غرف السيطرة.

هذا المحتوى من

القوات العراقية تنظيم داعش الإرهاب

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