جيفري: التواجد الإيراني في سوريا يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها
واشنطن (أ ش أ)
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن التواجد الإيراني يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.
وأضاف المبعوث الأمريكي - في مؤتمر صحفي حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكي الإثنين - أن على جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية أن تخرج من سوريا، مشددًا على أن للولايات المتحدة ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا " إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، وإخراج القوات الإيرانية من هذا البلد".
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