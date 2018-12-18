جيفري: التواجد الإيراني في سوريا يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها

واشنطن (أ ش أ)

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن التواجد الإيراني يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

وأضاف المبعوث الأمريكي - في مؤتمر صحفي حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكي الإثنين - أن على جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية أن تخرج من سوريا، مشددًا على أن للولايات المتحدة ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا " إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، وإخراج القوات الإيرانية من هذا البلد".