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ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون آخر التطورات الإقليمية

08:52 م الأحد 16 ديسمبر 2018
ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون آخر التطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون

أبوظبي - (أ ش أ)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ولي عهد أبوظبي وماكرون استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تناول الجانبان آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

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محمد بن زايد آل نهيان إيمانويل ماكرون فرنسا الأمارات

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