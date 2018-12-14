وفاة طفلة مهاجرة بعد احتجازها من قبل دورية حدودية أمريكية

لوس أنجليس - د ب أ:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، من جواتيمالا حتفها بسبب "الجفاف والصدمة" بعد أن احتجزتها دورية حدودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أن الطفلة ووالدها (لم يتم ذكر اسميهما) احتجزا في السادس من ديسمبر، ضمن مجموعة من أكثر من 160 مهاجرا غير شرعي استسلموا للسلطات في لورسبورج بولاية نيومكسيكيو الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه تردد أن الفتاة لم تأكل أو تشرب لعدة أيام عندما بدأت تظهر عليها نوبات مرضية في الصباح التالي لاحتجازها.

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة في مستشفى "إل باسو" بعد عدم استجابتها لمحاولات العلاج.

وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود للصحيفة: "اتخذ عملاء حرس الحدود كل خطوة ممكنة لإنقاذ حياة الطفلة".

وأظهرت أرقام جديدة صدرت وقت سابق من هذا الأسبوع أن عدد الأسر الصغيرة التي اعتقلتها إدارة الجمارك وحماية الحدود، قفز بمقدار أربعة أضعاف تقريبا في الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.