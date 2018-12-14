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أبرز عناوين الصحف: تعديلات مُرتقبة في دائرة محمد بن سلمان بأمر الملك

01:30 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
أبرز عناوين الصحف: تعديلات مُرتقبة في دائرة محمد بن سلمان بأمر الملك

القاهرة - مصراوي:

في صباح أحد أيام النصف الأول من عام 2017، توقفت سيارة سوداء في أحد شوارع العاصمة التركية أنقرة، وخرج منها رجلان يرتديان ملابس مدنية وانقضا على رجل يسير بجانبها وجراه إلى السيارة وانطلقا، لم يستغرق الحادث بأكمله أكثر من بضع دقائق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ومجموعات حقوق الإنسان، ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا حول تعديلات مُرتقبة في الدائرة المُقرّبة من ولي العهد السعودي، بأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاحتواء الأزمة التي أثارها مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل قُنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وأدى الاعتقال الأخير لمسؤولة صينية تنفيذية بشركة هواوي الصينية، بناء على طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إثارة مواجهة جيوسياسية بين بكين وواشنطن، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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