أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

(يورونيوز): تهديدات بوجود قنابل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة

10:58 م الخميس 13 ديسمبر 2018
(يورونيوز): تهديدات بوجود قنابل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات الفيدرالي

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن عشرات التهديدات بوجود قنابل تستهدف منافذ إعلامية ومبان حكومية وبنوك، ومقرات أعمال أخرى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية قد وردت اليوم الخميس.

وأضافت القناة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.آي.) بدأ التحقيق في هذه التهديدات الواردة مذكراً بما وقع قبل حوالي عام من ورود تهديدات مشابهة تستهدف مدارس ومبان عامة أخرى.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي بقوة إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، قوله إن مصداقية هذه التهديدات الأخيرة لم يتم التأكد منها حتى الآن.

وأعلنت شرطة نيويورك الأمريكية في تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أنها لم تتأكد من طبيعة هذه التهديدات حتى الآن.

هذا المحتوى من

واشنطن أمريكا مكتب التحقيقات الفيدرالي تويتر قنابل

الخبر التالى:

كنيسة هولندية تقيم قداسًا متواصلا لـ 50 يومًا لمنع ترحيل أسرة أرمينية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان