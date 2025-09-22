الحياة تبدأ عند الشعور بانتهائها!

يُخيل للإنسان أحيانًا أن العمر مجرد أرقام، وأن بلوغ مرحلة معينة يعني بداية النهاية. يسيطر عليه شعور قاسٍ بأن دوره قد انتهى، وأن قيمته تلاشت، وأن الحياة لم تعد تحتاج إليه. هذه "الشيخوخة الافتراضية" ليست حكرًا على المتقدمين في السن فقط، بل هي شعور قد يتسلل إلى قلب شاب فقد شغفه، أو وهب نفسه لتربية أبنائه حتى كبروا وغادروا عشّهم. هذا الإحساس باللاشيء هو أخطر ما يهدد الروح، فهو يورث شعورًا بالعجز ويؤدي إلى الانسحاب التدريجي من الحياة.

لكن، هل هذا هو المصير الحتمي؟ هل تتوقف الحياة حقًا عندما نشعر بأنها انتهت؟

الحقيقة أن هذا الشعور ليس إلا نقطة تحول، لحظة يمكن أن تكون بداية لميلاد جديد. إنها دعوة للتوقف والتأمل، ليس فيما فقدناه، بل فيما تبقى لدينا من كنوز لم نكتشفها بعد. قيمة الإنسان ليست في عدد سنوات عمره، بل في قيمة تأثيره في الحياة. هذا التأثير لا يتوقف أبدًا، ما دام القلب ينبض.

إن المخرج من هذا المأزق النفسي يكمن في إعادة تعريف الذات. ليس ضروريًا أن نبحث عن دور جديد، بل يمكننا أن نكتشف أبعادًا أخرى في الدور الذي نلعبه بالفعل. قد يكون هذا الدور مساعدة الآخرين، نقل خبراتنا التي اكتسبناها عبر السنين، أو حتى اكتشاف هواية قديمة لم نمنحها وقتًا كافيًا. الحياة ليست سباقًا، بل رحلة. وكما تتغير الفصول، تتغير أدوارنا في هذه الرحلة.

فالشخص الذي يشعر أن عطاءه قد توقف، يمكنه أن يكتشف أن دوره الحقيقي قد بدأ للتو؛ دور الحكيم، دور المرشد، دور الملهم. يمكنه أن يزرع الأمل في قلوب من حوله، وأن يصبح مصدر إلهام لأجيال جديدة. إن كل قصة، وكل تجربة، وكل خطأ تعلمناه، وكل نجاح حققناه، هو كنز يمكن أن يضيء طريقًا مظلمًا لشخص آخر.

الحياة لا تتوقف عند نقطة معينة، بل تتجدد باستمرار. إن الموت الحقيقي ليس موت الجسد، بل موت الشغف والأمل. دعونا نكسر قيد هذا الشعور ونؤمن بأن لكل منا دورًا لا يزول. فالحياة دائمًا ما تمنحنا فرصة ثانية، وكل يوم جديد هو صفحة بيضاء يمكننا أن نملأها بشغفنا وعطائنا. الحياة تبدأ حينما نؤمن بأنها لم تنتهِ بعد.