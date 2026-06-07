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رئيس هيئة الأنفاق: افتتاح مونوريل غرب النيل من المهندسين لأكتوبر الجديدة في 2027

كتب : حسن مرسي

07:39 م 07/06/2026

المونوريل

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أكد الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال النقل الجماعي، تشمل الخط الرابع للمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف جويلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المرحلة الثانية من مونوريل شرق القاهرة ستدخل الخدمة قريبًا، بينما سيتم افتتاح مونوريل غرب النيل بطول 43 كم خلال 2027.

وأشار رئيس هيئة الأنفاق إلى أن مشروع مترو الإسكندرية من أبوقير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم سيبدأ تشغيله التجريبي في مارس 2027، ويضم 20 محطة.

وتابع أن "القطار الكهربائي الخفيف اكتملت مراحله الثلاث الأولى، وإحنا شغالين في المرحلة الرابعة اللي هتصل للعاشر من رمضان".

وشدد الدكتور طارق جويلي على أن تطوير ترام الرمل سيستغرق 24 شهرًا حتى الربع الأول من 2028، مؤكدًا أن المشروعات تمثل نقلة نوعية في النقل العام.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن العمل مستمر في الخط الرابع من الحصر للعاصمة الإدارية، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.

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طارق جويلي مونوريل مترو إسكندرية أنفاق

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