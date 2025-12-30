رئيس هيئة الأنفاق: نعاني من "أزمة فكة"

كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البدء في تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي كضرورة استراتيجية لتخفيف العبء المروري عن الخط الأول، مؤكداً أن الهدف الأساسي لمشروعات المترو هو توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الاعتماد على الطرق السطحية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وأوضح "جويلي"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، المركز المالي للهيئة، أن الهيئة تتحول تدريجياً إلى الربحية؛ فبعد أن بلغت الخسائر نحو 1.89 مليار جنيه في عام 2023 بسبب التكاليف التأسيسية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، نجحت الهيئة في تقليص هذه الخسائر بشكل كبير لتصل إلى 350 مليون جنيه فقط في 2024.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق أن الخسائر الحالية انكمشت لتصل إلى 69 مليون جنيه فقط، متوقعاً أن تشهد الموازنة المقبلة تحقيق "فائض مالي" لأول مرة، مشيراً إلى أن الهيئة تدار بعقلية اقتصادية تهدف للاستدامة.

وفي سياق متصل، كشف جويلي عن تحدى لوجستي يواجه الهيئة، حيث قال إن هناك أزمة حادة في توفير العملات المعدنية "الفكة" داخل محطات المترو، وهو ما يتسبب في خسائر مالية، موضحاً أن الهيئة تحتاج يومياً لنحو 300 ألف جنيه فكة لتوزيعها على الشبابيك، إلا أن مصلحة سك العملة أبلغتهم بوجود صعوبات في توفيرها لعدم استيراد العملات.

وتابع الحوار بتعليق على اقتراح الإعلامي أحمد موسى برفع سعر التذكرة فئة الـ 8 جنيهات لتصبح 10 جنيهات تفادياً لأزمة الفكة، حيث أشار جويلي لدراسة كافة الحلول الممكنة لضمان سيولة حركة البيع في المحطات.