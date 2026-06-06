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مسح لأسعار السلع.. وكيل "اقتصادية النواب" يكشف آلية تحديد قيمة الدعم النقدي للفرد

كتب : نشأت حمدي

04:07 م 06/06/2026

الدكتور أيمن محسب

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كشف النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الآليات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة، من أجل تحديد القيمة العادلة للدعم النقدي للفرد.

وأكد "محسب"، في تصريحات لمصراوي، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يعد أفضل الآليات للحفاظ على المخصصات المالية التي تخصصها الحكومة للدعم، وضمان وصولها بشكل كامل وعادل للفئات الأولى بالرعاية.

مسح لأسعار جميع السلع وتحديد قيمة عادلة للدعم النقدي

قال النائب، إن اللجنة الاقتصادية استمعت خلال الفترة الأخيرة لشرح مفصل من ممثلي الحكومة، حول آليات تطبيق الدعم النقدي المرتقبة، لافتًا إلي أن الحكومة ستجري مسحًا دقيقًا لأسعار جميع السلع الأساسية في السوق المحلية، بحيث يتم تحديد قيمة نقدية عادلة تصرف لكل فرد، تمكنه من شراء احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية بحرية ووفقاً لاختياراته.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية على أن نظام الدعم العيني الحالي يتسبب في إهدار جزء كبير من المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب "تعدد حلقات التداول والتوزيع".

وأضاف "محسب"، أن الدعم العيني يؤدي أيضًا إلى خلق ما يُعرف بـ"السوق الموازية"، حيث توجد السلعة الواحدة بسعرين مختلفين، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن ويخلق تشوهات في السوق.

وأعرب وكيل اللجنة الاقتصادية، عن تأييده الكامل لتوجه الحكومة نحو تطبيق الدعم النقدي، معتبرًا أنه الوسيلة الأكثر فعالية وشفافية للحفاظ على أموال الدعم، ومنع تسريبها، وضمان استفادة المواطن المستهدف بشكل مباشر.

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