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"من ماسبيرو" يجمع مفيدة شيحة ودعاء فاروق وسالي شاهين وريم الشافعي في "آنستونا"

كتب : محمد أبو بكر

03:11 م 06/06/2026

مفيدة شيحة ودعاء فاروق

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يواصل برنامج "من ماسبيرو" تطوير محتواه الإعلامي، بإطلاق فقرة جديدة تحمل عنوان "آنستونا"، وتستضيف في أولى حلقاتها نخبة من الإعلاميات اللاتي ارتبطت بداياتهن المهنية بشاشة التلفزيون المصري.

وتستضيف الإعلامية مريم أمين، خلال حلقة اليوم السبت، على شاشة القناة الأولى، الإعلاميات مفيدة شيحة، ودعاء فاروق، وسالي شاهين، وريم الشافعي، في لقاء يستعدن فيه أبرز محطات مشوارهن الإعلامي وتجاربهن المهنية.

إعلاميات ماسبيرو يكشفن كواليس البدايات

تتناول الفقرة ذكريات البدايات الأولى للإعلاميات داخل مبنى ماسبيرو، الذي شهد انطلاق مسيرتهن الإعلامية، إلى جانب الحديث عن أبرز المواقف والتحديات التي واجهنها خلال سنوات العمل أمام الكاميرا وخلفها.

كما تتطرق الحلقة إلى كواليس العمل الإعلامي في بداياته، واللحظات الفارقة التي أسهمت في تشكيل مسيرتهن المهنية، فضلاً عن استعراض عدد من المواقف الإنسانية والطريفة التي جمعتهن على مدار السنوات الماضية.

وتسلط الحلقة الضوء على طبيعة العلاقة التي تجمع الإعلاميات الأربع خارج نطاق العمل الإعلامي، حيث يكشفن جانبًا من صداقاتهن الممتدة بعيدًا عن أجواء الاستوديوهات والشاشات.

يشارك في تقديم برنامج "من ماسبيرو" كل من الإعلاميين رامي رضوان، وأحمد سمير، وجومانة ماهر، فيما يتولى الكاتب الصحفي محمود التميمي مهمة الإشراف العام على البرنامج.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد انطلقت بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين، ويُعرض البرنامج من السبت إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

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من ماسبيرو مفيدة شيحة دعاء فاروق انستونا

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