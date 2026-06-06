تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بميدان جهينة بطريق النجدة بمدينة الغردقة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ الجارية على أرض الواقع، حيث تتجاوز تكلفته الإجمالية 226 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن عدد من الجولات التفقدية التي قامت بها الوزيرة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات المحافظة.

مجمع خدمات سوق الجملة بالغردقة بتكلفة تتجاوز 226 مليون جنيه

استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ البحر الأحمر، إلى شرح تفصيلي حول المجمع الجديد والمخطط الهندسي وسعات التخزين بالسوق، حيث أُشير إلى أن المجمع يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم بنية تجارية ضخمة تشمل 100 محل تجاري جرى تصميمها بتنوع مدروس لتلبية مختلف الاحتياجات، بواقع 8 محلات بمساحة 150 مترًا مربعًا، و92 محلًا بمساحة 100 متر مربع، مع تراوح مساحات بعض الوحدات بين 160 و300 متر مربع.

كما يتضمن المشروع 4 ثلاجات حديثة مخصصة لحفظ الخضروات والفاكهة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وتقليل الفاقد، إلى جانب منطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، بما يتيح تنوع المعروضات وتسهيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن مسجد بمساحة 200 متر لخدمة العاملين وزوار المجمع، ونقطة شرطة متكاملة وغرف مخصصة لمنظومة الأمن والحراسة لضمان الانضباط الكامل.

وتم الإشارة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكامل المجمع، باستثناء أعمال الأسقف وقواطيع المباني لباكيات الفاكهة الصيفية، وجارٍ الانتهاء منها. وتم الانتهاء من أعمال شبكة التوزيع الداخلية من حفر وتمديد الكابلات، وكذلك شبكة الكابلات الخارجية، وأعمال شبكة الصرف الصحي والمياه وتمديد شبكة الحريق، وجارٍ البدء في أعمال رصف الطرق ومنظومة الأمن والمراقبة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المجمع يُعد أحد إنجازات التحول الحضري والتطور في البنية التجارية والخدمية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، وخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تنظيم حركة تجارة الجملة في المدينة، ويعد إضافة مهمة للبنية التجارية والخدمية بمدينة الغردقة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير أسواق حضارية بأسعار مناسبة، كخطوة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى التخطيط والتنفيذ اللوجستي للمشروع، مثمنة الجهود التي يبذلها الدكتور وليد البرقي والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر لإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية بكفاءة واقتدار، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول السوق الخدمة الفعلية.

محافظ البحر الأحمر: مجمع خدمات سوق الجملة ركيزة بنيوية وحضارية

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن مشروع مجمع خدمات سوق الجملة يمثل ركيزة بنيوية وحضارية تهدف إلى صياغة نموذج تنموي مستدام يواكب الطفرة العمرانية والسياحية التي تشهدها مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن رؤية المشروع تتجاوز مجرد إنشاء وحدات بيع تجارية، لتأسيس حاضنة اقتصادية متكاملة تنهي مظاهر العشوائية في تداول السلع وتضمن انسيابية وتنظيم الحركة التجارية.

وأضاف المحافظ أن الأبعاد المعمارية واللوجستية للمشروع روعي فيها تطبيق أعلى معايير الاستدامة وصداقة البيئة، مع توفير مساحات مرنة للحركة تضمن سيولة التدفقات المرورية والبشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية التجارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وأوضح أن اختيار موقع المشروع تم بعناية فائقة ليكون على تماس مباشر مع المحاور الرئيسية للمدينة، بما يسهم في خفض تكلفة النقل واللوجستيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسعار لصالح المواطنين، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات التنفيذ تضمن خروج المشروع بالشكل الذي يليق بتطلعات الدولة المصرية.