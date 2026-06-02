إعلان

تصل لـ41.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وحرارة مرتفعة بهذه المناطق

كتب : محمد ممدوح

07:00 ص 02/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الطقس (4)
  • عرض 6 صورة
    الطقس (1)
  • عرض 6 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 6 صورة
    الطقس (5)
  • عرض 6 صورة
    الطقس (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يونيو 2026، حيث تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة جاءت على النحو التالي:
• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة
• السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة
• شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة
• جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة
وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء أقل حدة نسبيًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، مع اعتدال نسبي خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.
وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، خاصة في المناطق شديدة الحرارة بجنوب البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه
رياضة عربية وعالمية

اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه
أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
علاقات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
رياضة محلية

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة
أخبار و تقارير

بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة
لتحفيز الاستثمارات.. ترامب يوقع مرسومًا لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم
اقتصاد

لتحفيز الاستثمارات.. ترامب يوقع مرسومًا لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان