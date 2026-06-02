أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يونيو 2026، حيث تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة جاءت على النحو التالي:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة

• السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة

• شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة

• جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء أقل حدة نسبيًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، مع اعتدال نسبي خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، خاصة في المناطق شديدة الحرارة بجنوب البلاد.