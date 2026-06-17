استقبل الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية ـ جبتو فارما ـ اليوم، البروفيسور إيميل بيانفونو، رئيس هيئة الدواء بجمهورية رواندا، والوفد المرافق له، كما استقبلت ممثلين عن هيئة الدواء المصرية (EDA).

وتأتي الزيارة في إطار التعرف على التجربة المصرية بمجال تصنيع الدواء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، والاطلاع على الإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها مدينة الدواء المصرية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بما يلبي احتياجات المنظومة الدوائية في القارة الإفريقية.

كما تهدف الزيارة، التي تأتي بالتزامن مع انعقاد فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon 2026، إلى دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بقطاع الدواء في دول القارة الإفريقية، وتعزيز فرص التكامل بين القاهرة وكيجالي بما يخدم تطوير صناعة الدواء والرعاية الصحية في منطقة الشرق الإفريقي

مدينة الدواء تولي اهتماما لتعزيز التعاون مع إفريقيا

وأكد الدكتور عمرو ممدوح أن مدينة الدواء المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكامل وتبادل المعرفة والخبرات في دعم الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، مشيرا إلى أن المدينة تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة تؤهلها للمساهمة في تلبية احتياجات العديد من الأسواق الإفريقية وفق أعلى معايير الجودة.

وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية والمؤسسات والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بالدواء في الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما هيئة الدواء في جمهورية رواندا، بما يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الأمن الدوائي بالقارة الإفريقية، وتوفير منتجات دوائية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم النظم الصحية الوطنية.

كما أوضح أن فريق مدينة الدواء المصرية سبق وأن زار رواندا في عام 2023 ، وبدأ في تصدير بعض الأدوية ، ومستعدون لتقديم أوجه الدعم من أجل توفير قائمة من الأدوية الأساسية ، بالإضافة إلى سبل الدعم لجممهورية رواندا في التصنيع المحلي ، مهنئا سيادته على حصول الجهة الرقابية في رواندا على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أعرب البروفيسور إيميل بيانفونو عن تقديره لما شاهده خلال الزيارة من مستوى متقدم في البنية الصناعية والتقنية وخطوط الإنتاج وسبل البحث والتطوير داخل مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما”، مشيدا بالخبرات المتخصصة ومنظومات الجودة المطبقة ، مؤكدا رغبته في التعاون المشترك لإتاحة أدوية "جبتو فارما" للمواطنين في رواندا ، فضلا عن التصنيع المشترك.