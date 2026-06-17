أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطلع مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18) عام 2028، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك سجلًا ممتدًا من الالتزام والعمل الدولي في مجال مكافحة التصحر واستدامة الأراضي.

وزير الزراعة: حماية الأرض تعني حماية الإنسان والتنمية

قال وزير الزراعة، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، إن التزام مصر بمكافحة التصحر واستدامة الأراضي يجسد رؤية دولة تؤمن بأن حماية الأرض تمثل أساس حماية الإنسان والتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1995، حرصت على أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل العمل الدولي في هذا المجال، من خلال الجمع بين التنفيذ الوطني الفعال والمساهمة الدولية المؤثرة.

فاروق: مصر قادت مفاوضات إفريقية ودولية مهمة

أوضح الوزير، أن مصر حظيت بثقة المجتمع الدولي عبر توليها رئاسة إحدى أهم دوائر التفاوض خلال مؤتمر الدول الأطراف (COP15)، كما لعبت دورًا رياديًا في قيادة المفاوضات الإفريقية الخاصة بملفات الجفاف والعلم والتكنولوجيا.

وأضاف أن مصر شاركت في تطوير السياسات الدولية من خلال عضويتها في منصة تكامل السياسات، إلى جانب مشاركتها في تقييم تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة من 2018 حتى 2030، وصياغة الاستراتيجية الجديدة لما بعد عام 2030.

وزير الزراعة: مكانة علمية متقدمة لمصر في الاتفاقية

أشار علاء فاروق، إلى أن مصر شرفت بعضوية مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا وتولي رئاسته بالإنابة، بما يعكس مكانتها العلمية المتقدمة ودورها في ربط المعرفة بالسياسات وصناعة القرار.

وأكد أن مصر ترأست كذلك الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المرتبطة بالتنوع البيولوجي والتصحر بجامعة الدول العربية، دعمًا لتنسيق المواقف العربية وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المشتركة.

فاروق: تطوير نظم الرصد والاستشعار لمتابعة تدهور الأراضي

أوضح وزير الزراعة، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات الرصد والمتابعة، من خلال تحديث وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد بمركز بحوث الصحراء وفق أحدث التطبيقات العالمية.

وأضاف أن هذا التطوير عزز القدرات الوطنية لرصد ديناميكيات الأراضي وتقييم آثار التدهور والجفاف، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني (PRAIS 4).

وزير الزراعة: الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإدارة المستدامة للأراضي

أكد علاء فاروق، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية شاملة تقوم على الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتوسع الزراعي، وتنمية المناطق الصحراوية والرعوية، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

فاروق: مصر مستمرة في دعم إفريقيا وتستعد لاستضافة COP18

أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر للاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع عشر بمنغوليا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم المصري الإفريقي لمكافحة التصحر، يؤكد استمرار دورها كصوت داعم للقارة الإفريقية.

وكشف عن إطلاق أول رابطة لتنمية المناطق الرعوية على مستوى العالم وإفريقيا، معتبرًا أنها خطوة تعكس التزام مصر بتحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية تدعم صمود المجتمعات المحلية.

وزير الزراعة: ملتزمون بدعم مستقبل أكثر استدامة

أكد "فاروق"، على أن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر COP18 عام 2028 يعكس جاهزيتها لمواصلة دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الجهود الدولية والإفريقية في مجالات استدامة الأراضي ومواجهة الجفاف، بما يحقق مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.