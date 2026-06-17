كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تستعد لتسجيل أعلى معدلات أحمال في تاريخها خلال شهر أغسطس المقبل، بوصول الأحمال إلى 42 ألف ميجاوات، تزامنًا مع الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة، وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

توقعات بتجاوز الأحمال القصوى المسجلة خلال الصيف الماضي

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن مؤشرات التشغيل الحالية والدراسات الفنية الخاصة بالأحمال تشير إلى إمكانية تجاوز الأحمال القصوى المسجلة خلال صيف العام الماضي، مع دخول البلاد ذروة فصل الصيف، وارتفاع الاعتماد على أجهزة التكييف والتبريد لفترات طويلة.

وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة رفعتا درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية من الطاقة خلال أشهر الصيف.

تنسيق مستمر مع البترول لتوفير احتياجات الوقود

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير احتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز الطبيعي، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية أصبحت تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من استيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال.

وأكد أن مركز التحكم القومي يتابع الأحمال على مدار الساعة، مع تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لمحطات الإنتاج وخطوط النقل ومحولات التوزيع، لضمان جاهزية جميع مكونات الشبكة للعمل بكفاءة خلال فترات الذروة.

وأشار إلى أن الأحمال الكهربائية سجلت خلال الأيام الماضية معدلات مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة موجات الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، متوقعًا أن تصل الأحمال إلى مستويات غير مسبوقة خلال أغسطس المقبل مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.

وشدد على أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ما ساهم في تعزيز قدرات الشبكة القومية ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن المنظومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك