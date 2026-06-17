لماذا تراجع الدولار دون 50 جنيهًا وهل يستمر الهبوط؟

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات البنوك اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهًا للشراء والبيع، مسجلًا أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ونصف، مدفوعًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وعودة شهية المستثمرين الأجانب عقب انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب، وهو ما انعكس على تحسن معنويات المستثمرين وعودة ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

وكان الجنيه المصري قد فقد نحو 10% من قيمته خلال الشهر الأول من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع الدولار إلى الارتفاع مقتربًا من مستوى 55 جنيهًا، قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

لماذا ارتفع الجنيه وتراجع الدولار؟

وقال متعاملون في قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في عدد من البنوك لمصراوي، إن سوق الإنتربنك شهد اليوم زيادة ملحوظة في المعروض من الدولار، مدفوعة بارتفاع تدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة.

وأوضحوا أن تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ساهم في تسريع عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بعد موجة خروج قدرت بنحو 10 مليارات دولار خلال الشهر الأول من التصعيد في مارس.

هل يواصل الدولار الهبوط؟

توقع نائب رئيس بنك حكومي كبير، أن يمتد تحسن الجنيه ليعود إلى مستويات ما قبل الحرب، عند نطاق يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للدولار، وربما دون ذلك، في حال استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتدفق النقد الأجنبي.

وأضاف أن السوق قد يشهد خلال الفترة المقبلة تدفقات إضافية من النقد الأجنبي، تشمل نحو 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عقب اعتماد المراجعة السابعة، إلى جانب نحو 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، ما قد يعزز من قوة الجنيه.

وأشار إلى أن مسار الدولار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بوتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة.