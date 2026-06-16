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رئيس "زراعة النواب" يدعو لتعزيز دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بالموازنة الجديدة

كتب : نشأت حمدي

03:37 م 16/06/2026

السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب

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دعا السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، تعزيز دعم مستلزمات الإنتاج، لا سيما في القطاع الزراعي والصناعي، الذي يمثل نحو 25% من قوة العمل، مشيرًا أيضًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027، المنعقدة اليوم، سلط القصير الضوء على الحاجة إلى المزيد من المشروعات التنموية، مع توفير دعم إضافي للمحافظات، خاصة محافظة الغربية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات.

الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية

وقال إن الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات تستهدف السيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن عدم التهام أي زيادات في الأجور أو الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأعرب السيد القصير عن شكره للحكومة على جهودها في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد.

كما شدد على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا ضرورة دعم منظومة الأمن الغذائي، معتبرًا أنها لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والغذاء.

أهمية الدعم النقدي

كما طرح النائب أهمية التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

وفي ختام كلمته، أشار السيد القصير إلى أن هناك فائضًا يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مؤكدًا أهمية استثماره بشكل يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو.

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الموازنة العامة الجديدة لجنة الزراعة مجلس النواب

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