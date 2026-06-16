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دار الكتب والوثائق القومية تحتفي بذكرى "العندليب الأسمر"

كتب : محمد لطفي

08:31 ص 16/06/2026

الراحل عبدالحليم حافظ

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تنظم قاعة الموسيقى التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب برئاسة الدكتور مينا رمزي، احتفالية ثقافية وفنية تخليداً لذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتأتي هذه الاحتفالية، تخليداً لرموز الفن الرفيع وتاريخهم الإبداعي، بعنوان "العندليب في عيون الصحافة والسينما.. قراءة نقدية وتاريخية".

وتنطلق الفعالية غدًا الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في قاعة علي مبارك بمقر دار الكتب والوثائق القومية.

وتهدف الندوة إلى تقديم قراءة نقدية وتاريخية معمقة لإرث الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وفنه كما تناولته الصحافة العربية وشاشات السينما عبر العقود الماضية، وتستضيف الندوة نخبة من كبار القامات الأكاديمية والخبراء في مجالات الموسيقى والسينما والصحافة، حيث يتحدث في الندوة الدكتور إيهاب صبري، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، ليقدم تحليلاً للمشروع الموسيقي للعندليب وتطوره، ويشاركه المنصة الكاتب والصحفي أيمن الحكيم ليرصد كواليس علاقة عبد الحليم حافظ بالصحافة الفنية ومحطات حياته في مانشيتات الأخبار.

كما تقدم الدكتورة ثناء هاشم، الأستاذة بالمعهد العالي للسينما، قراءة في التجربة السينمائية الفريدة للراحل وأثر أفلامه في تاريخ السينما العربية.

وتكتمل الندوة بلمحة إنسانية وعائلية خاصة، حيث يحضر محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، ليتحدث ممثلاً عن عائلة الفنان الراحل ويشارك الحضور تفاصيل ملهمة من حياته، وتدير الاحتفالية رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى.

ولن تقتصر الاحتفالية على الطرح الفكري والنقدي فحسب، بل ستشهد قاعة علي مبارك أجواءً إبداعية متميزة من خلال تقديم فقرات فنية وموسيقية وشعرية متنوعة، حيث يحيي الحفل المطرب والعازف أحمد بدوي، الذي سيشدو بباقة من أروع ألحان وأغاني العندليب، بالإضافة إلى تقديم فقرات شعر وغناء متميزة تشارك فيها مجموعة من المواهب الشابة الواعدة، تعبيراً عن امتداد أثر فن العندليب عبر الأجيال.

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عبدالحليم حافظ دار الكتب العندليب الأسمر

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